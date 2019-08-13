Сержиу Консейсау: место "Порту" - не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды от "Краснодара" в квалификации Лиги чемпионов.



"Проигрывать никто не любит. Место "Порту" - не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов. Понимаю, как разочарованы наши болельщики. Мы тоже разочарованы результатом", - цитирует тренера A Bola.