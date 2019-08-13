Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Порту" (3:2).
"Сегодня мы были большими молодцами, выиграли очень сложный матч, игроки "Краснодара" бились друг за друга. У нас было мало времени на восстановление после последней игры в чемпионате России. Но футболисты выполнили установки тренера, грамотно оборонялись, и это принесло нужный результат. Да, мы играли большую часть времени от обороны, но против "Порту" сложно играть по-другому на их поле", — цитирует Ари ТАСС.
Ари: игроки "Краснодара" бились друг за друга в игре с "Порту"
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