Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу "Краснодара" над "Порту" в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
"В этом матче "Краснодар" играл совершенно в другой футбол: начали сразу активно, забили быстрые голы. Можно было забивать четвертый, но четвертый не забили, и устроили нервную концовку.
Игра во втором тайме? "Порту" нужно было забивать, а "Краснодару" — не пропускать. У португальцев слаженная команда — забили два, а "Краснодар" дотерпел. Заслуженно прошли сильную команду.
Какие шансы у "Краснодара" против греков? Да такие же, как и с "Порту" — 50 на 50. Если они сыграют так же, как и сегодня в первом тайме, то не возникнет проблем с "Олимпиакосом". А если они сыграют, как дома — осторожно и боясь, то у них будут проблемы.
Все в их руках и ногах, они почувствовали, как нужно играть и как не нужно. И уже в Краснодаре "Олимпиакосу" придется очень нелегко", - цитирует Быстрова Sport24.
Владимир Быстров: "Краснодар" заслуженно прошел "Порту" и мог забивать даже 4 гола
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