Иван Игнатьев: посвящаю победу над "Порту" тем, кто не верил в "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев высказался о матче с "Порту" (3:2) в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Фото / пресс-служба ФК Краснодар