В следующем раунде "быки" сыграют с "Олимпиакосом".
"Краснодар" — мой дом, ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Поздравляю всех с исторической победой!
Заметил много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Больше всего посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих парней", - цитирует Игнатьева ТАСС.
Иван Игнатьев: посвящаю победу над "Порту" тем, кто не верил в "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев высказался о матче с "Порту" (3:2) в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Фото / пресс-служба ФК Краснодар
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
Следуйте за нами в Twitter