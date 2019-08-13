"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых". "Матч ТВ" пошутил об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар"

"Матч ТВ" в своих соц.сетях пошутил по поводу того, что матч квалификации Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар" не транслировался по телеканалу.

Фото: "Матч ТВ"

"Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых. "Краснодар" в первом тайме уничтожил "Порту" на "Драгау" и выстоял во втором. Удачи, "Порту", – говорится в твиттере телеканала.



"Матч ТВ" также использовал название Portohub, совместив Porto и название известного порносайта Pornhub.