Сергей Матвеев: мы очень рады победе над "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал победу над "Порту" в квалификации Лиги чемпионов."Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.Получились два разных тайма. Начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Первый матч в Краснодаре был равным - по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния", - сказал Матвеев.