» » Сергей Матвеев: мы очень рады победе над "Порту"

Сергей Матвеев: мы очень рады победе над "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал победу над "Порту" в квалификации Лиги чемпионов.

"Мы, конечно, очень рады победе. Хотим поздравить этим результатом нашего президента, у которого 14 августа день рождения. Также хотим поблагодарить наших болельщиков, которые добрались сюда и поддерживали нас. Думаю, для них эта победа много значит.

Получились два разных тайма. Начали достаточно хорошо, исполнили свой стандарт, две хорошие контратаки нам удались. Первый матч в Краснодаре был равным - по моментам и по игре. В ответной игре нам удалось быстро забить, что повлияло на ход матча и всего противостояния", - сказал Матвеев.

ФК "Краснодар"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Матвеев Краснодар Порту
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Александр Мартынович: это был один из важнейших матчей в истории "Краснодара"
Сергей Матвеев: мы очень рады победе над "Порту"
Алексей Миранчук: Тарасов заканчивать не собирается
Скончался известный фанат "Спартака" после ДТП в Ростовской области
"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых". "Матч ТВ" пошутил об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар" 10
Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ
Победная фотография "Краснодара" из раздевалки после игры с "Порту" 2
Пресс-атташе "Порту": даем права на трансляцию, если нам платят заранее 11
Юрген Клопп: Стамбул - особенный город для "Ливерпуля", но мы из другого поколения
Иван Игнатьев: посвящаю победу над "Порту" тем, кто не верил в "Краснодар" 6
Владимир Быстров: "Краснодар" заслуженно прошел "Порту" и мог забивать даже 4 гола
У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры
Икарди блокирует обмен между "Интером" и "Ромой" ради "Ювентуса"
Экс-игрок "Краснодара" о победе над "Порту": 90% не верили. Это подарок для России и Галицкого 5
Ари: игроки "Краснодара" бились друг за друга в игре с "Порту" 3
Агент: вчера весь день был с Мбайе, из "Спартака" никто не звонил 3
Сержиу Консейсау: место "Порту" - не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов 10
Андрей Червиченко: безобразие, что "Краснодар" не попал в ЛЧ напрямую. Но таковы издержки нашего чемпионата 4
Сергей Кирьяков: после "Порту" "Краснодару" бояться уже нечего 6
Журналистов "Матч ТВ" не пустили на пресс-конференцию после матча "Порту" - "Краснодар" 32
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 21
Сулейманов: xочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для "Краснодара" 15
Александр Егоров: судья сказал, что "подвис" в моменте с фолом на Сигурдссоне 8
К лигочемпионским звёздам! Для "Краснодара" нет ничего невозможного? 8
Константин Генич: что может сделать канал, если права на показ у "Порту", и он вообще никому их не продал? 39
"Краснодар" со счетом 3:2 обыграл "Порту" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 177
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы
Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля" перед матчем за Суперкубок УЕФА
Александр Егоров: пока опытные арбитры в РПЛ не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Все новости