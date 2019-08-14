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Дмитрий Губерниев: руководство "Матч ТВ" - можно начать выдавать сотрудникам премии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме поблагодарил сотрудников телеканала "Матч ТВ", которые сумели показать концовку ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар" (2:3).

"Безотносительно продажи или покупки прав. Чтобы страна увидела картинку концовки матча "Порту" - "Краснодар" и голы, несколько человек совершили невозможное! Огромное спасибо за профессионализм моим коллегам по программе "Все на Матч"! Если бы не они, вместо фрагментов футбола была бы дырка от бублика. Мы показали 10 минут концовки встречи на свой страх и риск. Забитые мячи и послематчевое интервью. Денис Левко, Роман Ведюхин, Кирилл Филиппов, и, конечно, Илья Филиппов, мой босс на "Все на Матч". Вы все просто Короли ТВ! Я горжусь вами, ребята. Эфирной бригаде тоже спасибо. Люди увидели футбол и победу. А скромный футбольный обозреватель немножко помогал. Александр Мостовой, Георгий Черанцев — спасибо. "Краснодар" — молодцы! Руководство "Матч ТВ" — можно начинать выдавать перечисленным сотрудникам премии!" - написал Губерниев.


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Теги: Губерниев Краснодар Порту
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