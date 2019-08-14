Болельщик Жоау Соуза, транслировавший на своем Youtube-канале ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром" (2:3) рассказал, для чего это сделал.
"Я не знал, что у российского телеканала были проблемы с трансляцией матча. Я сделал трансляцию потому, что это то, чем я занимаюсь на своем канале. Но всегда приятно осознавать, что помог кому-то.
Сегодня, например, я планирую сделать трансляцию встречи "Ливерпуля" и "Челси". Не думаю, что Youtube может что-то сделать, запись матча ведь до сих пор доступна, и с этим нет никаких проблем. Конечно, любой человек может сделать трансляцию любой игры, мне вообще кажется, что люди не должны платить деньги за то, чтобы смотреть футбол, поэтому я транслирую все бесплатно", - цитирует Соузу "РИА Новости".
Болельщик объяснил, зачем транслировал в YouTube матч "Порту" - "Краснодар: люди не должны платить деньги, чтобы смотреть футбол
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