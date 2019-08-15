» » "Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ"

"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ"

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против "Матч ТВ" за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" (2:3), не имея на то соответствующих прав.
Фото: Матч ТВ
— Как я уже говорил ранее, "Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш. — Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.

— Однако представители "Матч ТВ" утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.

— Это было только предложение с их стороны.

— Но представители канала показали документы, где об этом говорится.

— А на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет.

— У вас уже есть какое-то решение относительно того, что "Матч ТВ" показывал последние 10 минут матча?

— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.

— То есть вы будете подавать иск?

— Да, вероятнее всего.

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Порту Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу, спасшему людей при аварийной посадке 1
Футболки "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe
Шедевральный гол Сергеева и лидерство "Ротора". Обзор 8-го тура ФНЛ 2
"Спартак" - "Тун": составы команд на ответный матч ЛЕ 13
Илья Геркус - о ситуации со срывом трансляции матча "Порту" - "Краснодар: так в бизнесе не принято
"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ" 15
Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде 1
Адвокат Глушаковой: суд решил, что на 200 млн Денис купил продукты на неделю? 6
Унаи Эмери подтвердил, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины (фото) 7
Месси, Роналду и ван Дейк - претенденты на звание на титул игрока года УЕФА 5
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Линеделефом
"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото) 2
Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Японский Месси" отказался уйти из "Реала" в аренду 1
Гурам Аджоев: арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов
Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин 4
Матч за Суперкубок УЕФА стал для Клоппа 800-м в тренерской карьере 1
Резиуан Мирзов: меня расстроили слова Аджоева 4
Адам Натхо: Бибрас хочет продолжить карьеру именно в России
Эмануэль Маммана близок к переходу в "Сассуоло" 10
Сергей Хусаинов: Фраппар и ее бригада показали, что неслучайно выходят на поле, но им не хватает практики 1
Мирзов объяснил, почему в его Instagram нет фотографии со "Спартаком" 5
Андрей Колесников: Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти по УДО
СМИ: ЦСКА и "Уфа" согласовали переход Кругового 9
Томас Цорн: зарплата Шюррле намного меньше, чем у Малкома. Он приехал не за баблом 56
Сергей Семак: в РПЛ набирается 7-8 команд, с которыми будет сложно 12
Сергей Семак: "Зенит" готов усиливаться. Еще одного футболиста хотим подписать
АЕК повторять не будем? «Спартак» в шаге от выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы 13
Все новости