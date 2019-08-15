"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ"

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против "Матч ТВ" за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" (2:3), не имея на то соответствующих прав.

Фото: Матч ТВ

— Как я уже говорил ранее, "Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш. — Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.— Это было только предложение с их стороны.— А на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет.— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.— Да, вероятнее всего.