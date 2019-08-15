— Как я уже говорил ранее, "Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш. — Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.
— Однако представители "Матч ТВ" утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.
— Это было только предложение с их стороны.
— Но представители канала показали документы, где об этом говорится.
— А на них есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет.
— У вас уже есть какое-то решение относительно того, что "Матч ТВ" показывал последние 10 минут матча?
— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.
— То есть вы будете подавать иск?
— Да, вероятнее всего.
"СЭ"
"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ"
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против "Матч ТВ" за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" (2:3), не имея на то соответствующих прав.
Фото: Матч ТВ
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