Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином и обсудил с ним возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы.
Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
По словам Галимовой, Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка в 2022 или 2023 году. Среди других претендентов — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.
Inkazan.ru
Глава Татарстана обсудил с Чеферином возможность проведения в Казани Суперкубка Европы
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