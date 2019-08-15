Глава Татарстана обсудил с Чеферином возможность проведения в Казани Суперкубка Европы

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином и обсудил с ним возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы.Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.По словам Галимовой, Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка в 2022 или 2023 году. Среди других претендентов — Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.