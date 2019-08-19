Матч "Олимпиакос" - "Краснодар" отработает испанская бригада арбитров

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром".



Игру обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. При его работе "Зенит" победил "Утрехт" со счётом 2:0 и уступил "Мольде" 1:2 в матчах Лиги Европы.