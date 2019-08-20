Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш признался, что верил в возможную победу "Краснодара" даже после 0:1 с "Порту" в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов.
"Насколько я удивился победе "Краснодара" над "Порту"? Даже после первого матча все верили: ничего еще не решено. Возможно было все. Так и вышло. Я верил, что "Краснодар" преподнесет сюрприз.
Кого выделю в составе соперника? Отмечу силу "Краснодара" как коллектива. Он играет за счет быстрых переходов, умеет владеть мячом, преподносить сюрпризы, что показал прошлый раунд", - цитирует Мартинша Sport24.ru.
Мартинш: "Краснодар" умеет владеть мячом, преподносить сюрпризы, что показал прошлый раунд
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