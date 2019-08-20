Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар".
"Краснодар" избаловал нас в предыдущем этапе квалификации. Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник "быков" был гораздо более серьёзным и опасным, чем "Олимпиакос". "Порту" — более статусная, перспективная команда, у неё лучше подбор игроков, больше опыта и богаче традиции. Так что, уверен, греки "Краснодару" по зубам и по итогам двухматчевого противостояния команда сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов", - цитирует Игнатьева "Известия".
Борис Игнатьев: на этой стадии для "Краснодара" нет ничего невозможного
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