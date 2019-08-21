"Результат для нас не очень комфортный. Нам будет сложно отыграть 4 мяча дома. Первый тайм был равным, хотя "Олимпиакос" забил свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Кабелла. Структура немного нарушилась. Комбинировать и переходить к атакующим действиям во втором тайме стало сложнее.
При счете 0:2 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям. Но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. "Олимпиакос" использовал свои сильные стороны, хорошая игра с их стороны.
В раздевалке атмосфера не очень радужная. 0:4 — счет не комфортный. Но жизнь на этом не кончается", - цитирует Матвеева Sport24.ru.
Сергей Матвеев - о 0:4 от "Олимпиакоса": результат для "Краснодара" не очень комфортный
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился впечатлениями от первого матча квалификационного плей-офф Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".
Фото: ФК "Краснодар"
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