Борис Игнатьев: это была обескураживающая игра, мне не понравилось психологическое состояние "Краснодара"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями о крупном поражении «Краснодара» от греческого «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:4).

"СЭ"

Это была обескураживающая игра. Все не заладилось здесь с самого начала, - отметил Игнатьев. - «Краснодар» нас уже приучил к фирменной трактовке футбола, когда команда грамотно обороняется и быстро переходит из обороны в атаку, много комбинирует. Но на этот раз ничего этого мы не увидели. Не было былой скорости, не убегали в атаку. При этом допускали много непозволительного брака в передачах и иных технических приемах. Отсутствие моментов - этот как раз производная построения игры. Хозяева, конечно же, больше владели мячом, при этом особой скорости они не демонстрировали. В свою очередь, наши футболисты предоставили большое игровое пространство сопернику, и греческая команда этим воспользовалась. Конечно, надо отметить, что свою роль сыграл и вынужденный уход с поля Кабелла. Как-то сразу все не задалось. Как-то сразу все разрушилось. Да и в концовке, конечно, много проиграли в обороне. Соперник же после 2:0 уже и не стремился особо изменить счет.



- И тем не менее ему это удалось...



- Да, но это как раз о том, что игроки «Краснодара» допускали ошибки при переходе из атаки в оборону. В общем, мне очень не понравилось состояние «Краснодара». Даже не физическое, а психологическое. Не было былой уверенности. Я удивлен. Очень верю в эту команду. Она обычно показывает содержательный футбол, но сейчас этого не было.



- Надеяться, конечно, уже не на что...



- Конечно, нет. Да, мы можем добиться победы во второй встрече - на это я рассчитываю. Но чтобы забить пять мячей - это уже невозможно. Тем более что в соперниках довольно-таки умелая команда, с хорошим подбором футболистов, поигравших на всех уровнях. Конечно же, дальше «Краснодар» пойдет в Лигу Европы. Но будем надеяться, что он добьется победы во втором матче и оставит о себе здесь хорошие воспоминания.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info