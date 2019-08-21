Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли прокомментировал поражение команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
– Все правда расстроены результатом. "Олимпиакос" был намного лучше нас. Выглядело, что он хочет победить больше, чем мы. В следующий раз нам нужно показать все, на что способны – только это и остается. Для клуба, болельщиков. Потому что сегодня все было очень-очень плохо.
– Вы играли на левом фланге, который вам не очень комфортен. Трудно было?
– Да, это не то, к чему я привык. Но сегодня дело не во мне, а в команде. Мы играли не очень. А тут еще и у Кабелла травма. Стало ли сложно после этого? Нам всю игру было сложно. Мы совершали глупейшие ошибки, а «Олимпиакос» нас наказал. Но это уровень Лиги чемпионов. Нельзя допускать мысли, что с такой игрой пройдешь дальше.
– Может, "Краснодару" лучше было бы закрыться после первого или хотя бы второго пропущенного гола?
– Да, стоило действовать умнее. Но сейчас легко говорить. Еще предстоит проанализировать игру, оправиться после такого поражения. Конечно, после 0:4 тяжело. Но надо отдаться полностью, не сдаваться и продолжать бороться. Это футбол, все возможно. Никто не ожидал от нас трех голов в Порту, а мы это сделали. Теперь надо забивать больше. Важно не опускать голову, а показывать то, что нам удавалось раньше. В этот раз мы своего уровня не показали, – сказал Намли.
Sport24
Юнес Намли: "Олимпиакос" был намного лучше нас
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