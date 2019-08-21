Журналист Василий Уткин прокомментировал поражение "Краснодара" от "Олимпиакоса" (0:4) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
"180 минут игрового времени, матч в Порту и матч в Пирее. В первые полчаса "Краснодар" трижды забил, и это был подвиг, в последние трижды пропустил – и это провал. Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов. "Порту" и "Краснодар" допустили, и теперь поиграют в Лиге Европы. А "Олимпиакос" пойдет выше, ровно отборовшись со всеми по расписанию. И теперь у кого-то пафосного в группе отберет очки. Еще кому-то испортит жизнь.
А потом, возможно, завалится в плей-офф Лиги Европы. Может, и будет маза поквитаться. В остальном... Убытки, конечно. Мимо денег, Краснодар! Но! У нас тут дико подешевели игроки. Разберутся люди", – написал Уткин.
Василий Уткин - о поражении "Краснодара": класс не в том, чтобы совершать подвиги, а в том, чтобы не допускать провалов
Журналист Василий Уткин прокомментировал поражение "Краснодара" от "Олимпиакоса" (0:4) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте