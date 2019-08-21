Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал поражение команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
"Олимпиакос" – это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У "Краснодара" сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.
Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с "Барселоной" и "ПСЖ", никто не верил в испанцев", - цитирует Ари ТАСС.
Ари: уверен, что можем пройти "Олимпиакос"
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте