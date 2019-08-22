Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение "Краснодара" со счетом 0:4 от "Олимпиакоса".
"Поражение "Краснодара" нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре.
Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с "Порту" они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть.
Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано", — цитирует Черчесова ТАСС.
Станислав Черчесов: надеемся, что "Краснодар" исправит ситуацию
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