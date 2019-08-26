Сергей Матвеев: вечером станет понятно, сыграет Ари с "Олимпиакосом" или нет

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев отметил, что команде нужно будет отдать все силы в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом".



- В команде было много травмированных недавно. Кто готов выйти завтра на поле?



- По поводу Ари вечером будет последняя консультация у врача и станет понятно, сможет сыграть или нет. По поводу Мартыновича, то его завтра не будет. Может быть, сможем на него рассчитывать после паузы на матчи сборных. Но мы надеемся на его быстрое воздоровление.



- Согласны ли вы, что нужно совершить чудо?



- Для нас самое важное, это быть командой, и быть неравнодушными на поле, и отдать завтра все силы. Тогда все будет возможно. Нам понадобится удача, которая подкрепится поддержкой болельщиков и их желанием нас гнать вперед. Хочется поблагодарить болельщиков за заполняемость стадиона в игре с "Локомотивом". Мы смогли вытащить и доказать многим, что мы хорошая команда.



- Как завтра избежать контратак "Олимпиакоса"? Соперник прекрасно знает, что "Краснодар" будет делать.



- Да, тактика с первых минут будет понятна. Скорее всего, "Олимпиакос" будет играть вторым номером. Нам будет непросто вскрывать оборону. Возможны контратаки, но мы постараемся эти моменты учесть и предотвратить.



- За сколько минут "Краснодар" должен забить первый гол, чтобы появилась надежда на результат?



- Лично мое мнение: если поведем в первом тайме, это будет хороший задел для того, чтобы продлить эти ожидания во втором тайме. Забитый гол в первой половине может перевести эмоции во второй. Соперник в первом матче забил один гол в первом тайме и во втором, буквально за 12 минут, забил 3 гола. Все может перевернуться. Мы можем это сделать. Поверьте, все футболисты готовы к этому, в том числе и наш тренерский штаб.



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