Сергей Кирьяков: у "Краснодара" минимальные шансы против "Олимпиакоса", хотя они уже творили чудеса

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции "быки" проиграли со счётом 0:4.

фото: Russia Today





Что касается травмы Кабеллы, то это было серьёзное усиление под конкретную задачу — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь же все под большим вопросом. Шансы минимальные, но "Краснодару" терять нечего, надо пробовать", — приводят слова Кирьякова



Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск. "Краснодар" попал в крайне тяжёлую ситуацию. Мало кто верит в клуб, хотя "горожане" уже неоднократно творили чудеса. Но в этот раз добиться своего будет действительно сложно, даже несмотря на собственное поле и болельщиков.Что касается травмы Кабеллы, то это было серьёзное усиление под конкретную задачу — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь же все под большим вопросом. Шансы минимальные, но "Краснодару" терять нечего, надо пробовать", — приводят слова Кирьякова "Известия" Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск.