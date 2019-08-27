Хоть немного верите, что "Краснодар" пройдёт в групповой этап?

Да Нет, без шансов





Матвеев и Сулейманов говорят, что рассчитывают на камбэк. Нужно брать пример с «Барселоны» и «Зенита»

Пройти дальше после поражения в 4 мяча за всю историю европейского футбола удалось лишь 5 командам. Зато среди них есть совсем свежий пример от российского клуба.





Но нет – словно сговорившись, оба твердили о множестве камбэков и о том, что нет ничего невозможного.



На деле же таких камбэков, какой нужен «Краснодару», настолько мало, что для составления мотивирующей подборки под рабочим названием «Никогда не сдавайся» приходится нырять в момент зарождения европейского клубного футбола.



1-й раунд кубка кубков 1961/62, «Лейшоэш» – «Шо-де-Фон» – 5:0 (2:6)



Об этом вдохновляющем примере сказать особо нечего, кроме того, что «Лейшоэш» сейчас барахтается в португальской Сегунде, а его швейцарский соперник ныне лишь любительский клуб, располагающийся на 5-м уровне швейцарского футбола.



Но если у «Лейшоэша» есть музей, материалы с того матча наверняка являются одним из главных его экспонатов. Скромный клуб за свою историю выиграл лишь один трофей – кубок Португалии, благодаря завоеванию которого и пробился в еврокубки. Камбэк португальцы оформили с запасом: 5-й гол был забит уже на 71-й минуте.



2-й раунд кубка УЕФА 1984/85, «Партизан» – «Куинз Парк Рейнджерс» – 4:0 (6:2)



Конечно, можно отметить, что «Партизан», в отличие от «Краснодара», забил гостевые голы (к тому моменту правило уже действовало), но вряд ли это давало югославам большие надежды. Да и если «Краснодар» доберётся до серии пенальти со счётом 4:0, мы разве будем против?



Перед матчем вряд ли кто-то знал, что такое уже бывало в еврокубках: не факт, что уровень доступности информации позволял раздобыть сведения о подвиге «Лейшоэша». «Партизану» здорово помог быстрый гол, забитый уже на 5-й минуте. Дальше белградцы разошлись и уже к 63-й минуте набили нужную разницу, которую сохранили не без труда.





Любопытно, что в следующем раунде югославы снова крупно влетели в первом матче, но у венгерского «Видеотона» отыграли всего 2 из 5 мячей. А венгры дошли до финала, где встретились с мадридским «Реалом»…



3-й раунд Кубка УЕФА-1985/86, «Реал» – «Боруссия» М – 4:0 (1:5)



Самый титулованный клуб в европейском футболе не выигрывал кубок чемпионов с 1966 по 1998 год, но в середине 80-х дважды подряд взял кубок УЕФА – как вы уже поняли, «Видеотон» финал 1985 года проиграл. Это сейчас топ-клубы, кроме не помещающихся в топ-4 английских, относятся к Лиге Европы пренебрежительно, а тогда «Реал» даже после поражения в 4 мяча не сдался и бился до конца.



Я не случайно вспомнил о том, сколько лет «Реал» не становился лучшим клубом Европы, ведь в 1998 году эту эру во главе мадридской команды завершил Юпп Хайнкес. А 13 годами ранее его Гладбах размазал «Реал» в первом матче на домашнем стадионе.



Однако удержать столь солидный перевес у «Боруссии» не получилось: Вальдано выстрелил дуплетом в начале 1-го тайма, а Сантильяна – в концовке 2-го. В итоге «Реал» дошёл до финала, где убрал другую немецкую команду – «Кёльн».





1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17, «Барселона» – «ПСЖ» – 6:1 (0:4)



Почти 32 года такого не было – и вот опять!



Об этом матче и напоминать не стоит: я, например, до сих пор помню, что делал в ту ночь с 7 на 8 марта (конечно, готовился к празднику, парижане ведь забили гостевой, смотреть было уже нечего).



Тогда перед матчем на слова Луиса Энрике реагировали примерно так же, как сейчас на заявления Матвеева и Сулейманова. Он сказал: «Раз кто-то может забить нам 4 мяча, то мы можем забить им 6». Что могли – его парни сделали.





Можно было подумать, что всё дело в инопланетном вмешательстве, но Лео Месси держался скромно и в таком матче набрал лишь одно очко по системе гол+пас, забив заработанный Неймаром пенальти. Тогда ещё не переломанный бразилец блистал и организовал 4 гола – вызов для Вандерсона?



И пусть в других еврокубках такое уже случалось, в Лиге чемпионов «Барселона» стала первопроходцем. Даже в прошлом турнире, который свёл с ума своими переворотами, после поражения в 4 мяча никто не выживал. Парадоксально, что после того великого камбэка «Барса» заработал репутацию самой безвольной команды европейского футбола.



3-й раунд квалификации Лиги Европы 2018/19, «Зенит» – «Динамо» Минск – 8:1 (0:4)





После минского «Динамо», конечно… У петербуржцев и в полном составе всё шло так себе: лишь 2 мяча к 71-й минуте, когда Паредес оставил команду в меньшинстве. Но без аргентинца «Зенит» максимально упростил игру и преуспел: Нобоа грузил на Ерохина, Заболотного и Дзюбу, а те топтали поплывших белорусов.





Гостям не помог даже гостевой гол в овертайме: за вторую 15-минутку «Зенит» в меньшинстве должен был забить на пустом «Петровском» 2, а забил 4. В Краснодаре на трибунах не должно найтись свободного места, но необходимо обойтись без удалений и пропущенных мячей – такого надругательства над собой греки не допустят. Всё-таки «Олимпиакос» не пропустил ещё ни одного мяча в Лиге чемпионов и, в отличие от минчан, не уступает нашей команде в классе.



Фото: Тренер «быков» Сергей Матвеев и сбрасывающий с себя реноме «джокера» (Хоакин Феникс выдохнул) Магомед-Шапи Сулейманов могли бы обойтись дежурными словами про то, что сделают всё возможное для болельщиков, постараются доказать себе и всем, что разгром в Греции был лишь катастрофическим стечением обстоятельств. Что поборются, в конце концов, за еврокубковый коэффициент для России.Но нет – словно сговорившись, оба твердили о множестве камбэков и о том, что нет ничего невозможного.На деле же таких камбэков, какой нужен «Краснодару», настолько мало, что для составления мотивирующей подборки под рабочим названием «Никогда не сдавайся» приходится нырять в момент зарождения европейского клубного футбола.Об этом вдохновляющем примере сказать особо нечего, кроме того, что «Лейшоэш» сейчас барахтается в португальской Сегунде, а его швейцарский соперник ныне лишь любительский клуб, располагающийся на 5-м уровне швейцарского футбола.Но если у «Лейшоэша» есть музей, материалы с того матча наверняка являются одним из главных его экспонатов. Скромный клуб за свою историю выиграл лишь один трофей – кубок Португалии, благодаря завоеванию которого и пробился в еврокубки. Камбэк португальцы оформили с запасом: 5-й гол был забит уже на 71-й минуте.Конечно, можно отметить, что «Партизан», в отличие от «Краснодара», забил гостевые голы (к тому моменту правило уже действовало), но вряд ли это давало югославам большие надежды. Да и если «Краснодар» доберётся до серии пенальти со счётом 4:0, мы разве будем против?Перед матчем вряд ли кто-то знал, что такое уже бывало в еврокубках: не факт, что уровень доступности информации позволял раздобыть сведения о подвиге «Лейшоэша». «Партизану» здорово помог быстрый гол, забитый уже на 5-й минуте. Дальше белградцы разошлись и уже к 63-й минуте набили нужную разницу, которую сохранили не без труда.Любопытно, что в следующем раунде югославы снова крупно влетели в первом матче, но у венгерского «Видеотона» отыграли всего 2 из 5 мячей. А венгры дошли до финала, где встретились с мадридским «Реалом»…Самый титулованный клуб в европейском футболе не выигрывал кубок чемпионов с 1966 по 1998 год, но в середине 80-х дважды подряд взял кубок УЕФА – как вы уже поняли, «Видеотон» финал 1985 года проиграл. Это сейчас топ-клубы, кроме не помещающихся в топ-4 английских, относятся к Лиге Европы пренебрежительно, а тогда «Реал» даже после поражения в 4 мяча не сдался и бился до конца.Я не случайно вспомнил о том, сколько лет «Реал» не становился лучшим клубом Европы, ведь в 1998 году эту эру во главе мадридской команды завершил Юпп Хайнкес. А 13 годами ранее его Гладбах размазал «Реал» в первом матче на домашнем стадионе.Однако удержать столь солидный перевес у «Боруссии» не получилось: Вальдано выстрелил дуплетом в начале 1-го тайма, а Сантильяна – в концовке 2-го. В итоге «Реал» дошёл до финала, где убрал другую немецкую команду – «Кёльн».Почти 32 года такого не было – и вот опять!Об этом матче и напоминать не стоит: я, например, до сих пор помню, что делал в ту ночь с 7 на 8 марта (конечно, готовился к празднику, парижане ведь забили гостевой, смотреть было уже нечего).Тогда перед матчем на слова Луиса Энрике реагировали примерно так же, как сейчас на заявления Матвеева и Сулейманова. Он сказал: «Раз кто-то может забить нам 4 мяча, то мы можем забить им 6». Что могли – его парни сделали.Можно было подумать, что всё дело в инопланетном вмешательстве, но Лео Месси держался скромно и в таком матче набрал лишь одно очко по системе гол+пас, забив заработанный Неймаром пенальти. Тогда ещё не переломанный бразилец блистал и организовал 4 гола – вызов для Вандерсона?И пусть в других еврокубках такое уже случалось, в Лиге чемпионов «Барселона» стала первопроходцем. Даже в прошлом турнире, который свёл с ума своими переворотами, после поражения в 4 мяча никто не выживал. Парадоксально, что после того великого камбэка «Барса» заработал репутацию самой безвольной команды европейского футбола.После минского «Динамо», конечно… У петербуржцев и в полном составе всё шло так себе: лишь 2 мяча к 71-й минуте, когда Паредес оставил команду в меньшинстве. Но без аргентинца «Зенит» максимально упростил игру и преуспел: Нобоа грузил на Ерохина, Заболотного и Дзюбу, а те топтали поплывших белорусов.Гостям не помог даже гостевой гол в овертайме: за вторую 15-минутку «Зенит» в меньшинстве должен был забить на пустом «Петровском» 2, а забил 4. В Краснодаре на трибунах не должно найтись свободного места, но необходимо обойтись без удалений и пропущенных мячей – такого надругательства над собой греки не допустят. Всё-таки «Олимпиакос» не пропустил ещё ни одного мяча в Лиге чемпионов и, в отличие от минчан, не уступает нашей команде в классе.Фото: РИА Новости / © Виталий Тимкив, Laurence Griffiths/ Getty Images ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов