Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".
"Шансы есть всегда, но они маленькие. Все будет зависеть от того, как игра будет развиваться. Потому что последнее подобное, что было перед нашими глазами, это матч "Ливерпуль" - "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. И там события активно развивались из-за быстрого гола. Его запланировать очень сложно, но если он случится и первый тайм закончится 2:0 в пользу "Краснодара", то шансов будет больше и больше. Если пропустят первыми, то шансов, скорее всего, не будет никаких.
Можно сказать, что "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать. Но это может не получиться. И не факт, что если начнешь агрессивно играть, то забьешь быстрый гол. Тем не менее необходимо действовать в ключе, чтобы были какие-либо шансы. Также надо минимизировать риск от контратак, если «Краснодар» большую часть времени будет проводить в атаке.
Сложно сказать, кто выйдет впереди в нападении. Как мне кажется, будут те же футболисты в составе, что и в последнем матче против "Локомотива", - цитирует Шалимова Sport24.ru.
Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать
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