» » Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать

Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

"Шансы есть всегда, но они маленькие. Все будет зависеть от того, как игра будет развиваться. Потому что последнее подобное, что было перед нашими глазами, это матч "Ливерпуль" - "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. И там события активно развивались из-за быстрого гола. Его запланировать очень сложно, но если он случится и первый тайм закончится 2:0 в пользу "Краснодара", то шансов будет больше и больше. Если пропустят первыми, то шансов, скорее всего, не будет никаких.

Можно сказать, что "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать. Но это может не получиться. И не факт, что если начнешь агрессивно играть, то забьешь быстрый гол. Тем не менее необходимо действовать в ключе, чтобы были какие-либо шансы. Также надо минимизировать риск от контратак, если «Краснодар» большую часть времени будет проводить в атаке.

Сложно сказать, кто выйдет впереди в нападении. Как мне кажется, будут те же футболисты в составе, что и в последнем матче против "Локомотива", - цитирует Шалимова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шалимов Краснодар Олимпиакос
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Александр Егоров: Москалев и Левников могут вернуться в игру в любой момент, их никто никуда не убирал 1
Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром
Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч
Максим Деменко: итоговый успех "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в ЛЧ будет фантастикой
Килиан Мбаппе обратился к фанатам: спасибо за ваши сообщения, начинаю реабилитацию
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро 1
Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать
Александр Егоров: однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши 4
Иван Игнатьев: Сафонов - сильный вратарь, зачем ему переживать из-за ошибок? 4
Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами 22
РФС: РПЛ не может уволить Егорова, его судьба зависит только от президента РФС
Капитан "Ахмата" - о судействе в РПЛ: постараемся исправить наше положение 1
"Фенербахче" объявил о переходе Рами
Президент Ла Лиги считает, что Месси важнее для чемпионата Испании, чем Неймар или Роналду
Гус Тиль не попал в сборную тура РПЛ по версии InStat 5
Юркас Сейтаридис дал совет "Динамо", как не повторить ошибок 2005-го: не надо разбрасываться деньгами
Арьен Роббен не исключил, что может возобновить карьеру футболиста
Маурицио Сарри надеется дебютировать в качестве тренера "Ювентуса" в Серии А в игре с "Наполи"
Станислав Черчесов: сборной нужны игроки, которые будут наиболее эффективны с Шотландией и Казахстаном 10
С "Тюмени" снимут еще 6 очков
"Зенит" опубликовал пост, посвященный завоеванию первого трофея 75 лет назад 1
"Локомотив" будет целиком выплачивать зарплату Жоау Мариу на время аренды 4
Молодёжная сборная России сыграет с Польшей в Екатеринбурге 2
"Спартак" решил не отпускать в аренду Александра Селихова 6
Капитан "Ахмата" подверг критике судейство в РПЛ 2
Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч плей-офф квалификации Лиги Европы
Семью владельца "Торпедо" Романа Авдеева ограбили на 10 тысяч евро
Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия может перейти в "Интер" 3
Евгений Савин рассказал об участии в договорном матче за "Томь" в 2004 году 8
Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым талантливым вратарём России
Все новости