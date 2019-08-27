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"Краснодар" - "Олимпиакос": команды назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Олимпиакоса" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

"Краснодар": Крицюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий — Уткин, Олссон, Вилена — Сулейманов, Берг, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.

"Олимпиакос": Са, Цимикас, Семеду, Эльабделлауи, Мерия, Гилерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Герреро.

Запасные: Аллен, Судани, Камара, Эль-Араби, Сиссе, Торосидис, Ранджелкович.


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Теги: Краснодар Олимпиакос
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