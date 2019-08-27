Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Олимпиакоса" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
"Краснодар": Крицюк — Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий — Уткин, Олссон, Вилена — Сулейманов, Берг, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.
"Олимпиакос": Са, Цимикас, Семеду, Эльабделлауи, Мерия, Гилерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе, Вальбуэна, Герреро.
Запасные: Аллен, Судани, Камара, Эль-Араби, Сиссе, Торосидис, Ранджелкович.
"Краснодар" - "Олимпиакос": команды назвали стартовые составы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»