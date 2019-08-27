Сергей Матвеев: казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал поражение от "Олимпиакоса" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.



"Сложно что-то объяснить. Это невнимательность "Краснодара". Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал. Что касается травмы Сулейманова, то любая замена меняет весь посыл, ограничивает в тактике. У него ушиб подвздошной кости, неприятно. Сложный график? Большое спасибо трибунам, что гнали вперед команду. Да, график очень трудный, но в конце было видно, что сил совсем не хватает. Могли пропустить еще. Пытались атаковать", — сказал Матвеев.