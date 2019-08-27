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Владимир Быстров: в ответной игре с "Олимпиакосом" не нашлось лидера, который повел бы "Краснодар" за собой

Бывший футболист "Краснодара" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение "быков" от "Олимпиакоса" (2:1) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Удручающие к этому матчу впечатления. Ожидали другую игру, проблематичную для соперника, в атаку с прессингом на чужой половине поля. Ничего из этого не получилось. Даже, если один или два из футболистов выпадают, и они не готовы играть на таком уровне, то соответственно, против 11-ти игроков "Олимпиакоса" тяжело будет что-то сделать. Повлиял ли на дальнейший сценарий первый гол, который пропустил "Краснодар"? А какая разница? После него они не могли прийти в себя. Он остудил. Забивая гол, и делая такую ошибку… Не должно такого быть.

Во втором матче не нашелся лидер, человек, который повел бы за собой "Краснодар". Пытался Вандерсон в этом матче, но этого мало. Тут защитникам нужно было подходить на чужую половину поля и давить. "Олимпиакос" играл немножко авантюрно, но в прессинг, не давая разворачиваться ребятам из «Краснодара». Может быть, они забыли, что 0:4 счет.

Насколько влиятельно для команды отсутствие Кабелла? Сейчас Кабелла нет, и смотреть на это не имеет смысла. У них есть другие футболисты, которых нужно ставить, которые должны играть. Дело не только в Кабелла. Нужно брать молодых футболистов и потихоньку их вводить в состав. Есть "Краснодар-2", "Краснодар-3". Думаю, там найдутся молодые дарования", - цитирует Быстрова Sport24.ru.


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Теги: Быстров Олимпиакос Краснодар
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