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Игорь Шалимов: ощущение, что после гола "Олимпиакоса" игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение "быков" от "Олимпиакоса" (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции также завершился поражением российского клуба — 0:4.
Фото: Sportbox
"Краснодар" начал так, как должна была начать любая команда, которая имеет желание и надежду пройти дальше. Быстрый гол необходим, но и до него у команды были моменты. Мяч, забитый "Олимпиакосом", убил интригу в противостоянии, дальше все стало понятно, успокоились и болельщики, и футболисты. Соперник начал уверенно держать мяч, полностью владел инициативой.

Ощущение, что после этого гола игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч. Футболисты отдали инициативу, больше не напрягали оборону соперника, не прессинговали. Если бы не пропустили быстрый гол после забитого, то интрига бы сохранилась. А получилось, что интрига очень быстро умерла", — цитирует Шалимова ТАСС.


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Теги: Лига чемпионов Краснодар Олимпиакос Шалимов
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