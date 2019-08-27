Игорь Шалимов: ощущение, что после гола "Олимпиакоса" игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение "быков" от "Олимпиакоса" (1:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции также завершился поражением российского клуба — 0:4.

Фото: Sportbox