Андрей Талалаев: "Краснодар" повторил ошибки первого матча, сыроватая команда

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.

фото: "Спорт-экспресс"