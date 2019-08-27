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Андрей Талалаев: "Краснодар" повторил ошибки первого матча, сыроватая команда

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.
фото: "Спорт-экспресс"
"Понятно, что у "Краснодара" хорошая игра на флангах в атаке. Другой вопрос, что у них творилось в обороне. Они повторили ошибки первого матча. Сыроватая команда. Думаю, будь Мусаев на бровке, это помогло бы команде.

Берг? Пусть думают люди, которые его привезли в "Краснодар". Считаю, что клубу просто не хватает классного нападающего. Берг уже не такой забивала, как три года назад, а Игнатьев еще не забивала, но у него есть шанс, он растет, — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".


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Теги: Талалаев Краснодар Олимпиакос Лига чемпионов
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