Главный тренер "Олимпиакоса": мы победили "Краснодар" заслуженно, большая часть матча прошла под нашу диктовку
Наставник "Олимпиакоса" Педру Мартинш подвел итог противостояния с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "быки" проиграли со счетом 1:6 и продолжат выступления в Лиге Европы.
фото: официальный сайт "Олимпиакоса"
"Очень рад, что сумели не просто пробиться в Лигу чемпионов, но и снова победить. "Краснодар" хорошо начал игру, но мы к этому готовились. После пропущенного мяча удалось быстро отыграться, и это, на мой взгляд, предопределило дальнейшее развитие событий. Большая часть матча прошла под нашу диктовку. Считаю, мы заслуженно победили", — цитирует Мартинша официальный сайт УЕФА.
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