Бывший полузащитник "Краснодара": "Олимпиакос" очень хорошо готов физически, у них получалось ускорять игру

Экс-полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал поражение "быков" в ответном матче раунда плей-офф ЛЧ против греческого "Олимпиакоса" (1:2). Краснодарцы выбыли из Лиги чемпионов и сыграют на групповом этапе Лиги Европы.