"Быстрое начало и забитый мяч в исполнении "Краснодара" — то, чего все ждали. Появилась надежда, что команда сможет перевернуть ситуацию, заставить соперника "потеряться" на поле. В ответной атаке "Олимпиакос" сравнял счет — однозначно потеря концентрации со стороны игроков "Краснодара". В дальнейшем мы увидели уже другой футбол, "Олимпиакос" просто переиграл "Краснодар".
Не думаю, что ребята перегорели. Просто не смогли сыграть весь матч так, как первые десять минут. Только так можно было заставить соперника нервничать. Вместо этого краснодарцы старались подолгу контролировать мяч, делали лишние касания, передачи, "Олимпиакос" успевал отходить в оборону. Греческая команда очень хорошо готова физически, и именно у них получалось ускорять игру, позиционного преимущества у "Краснодара" не было.
Сказалась ли потеря Шапи? Мне он понравился: обострял, брал игру на себя, добавлял агрессии в атаке своей команде. Но повлиять в одиночку на исход матча он не мог, все-таки играет команда, а не конкретный футболист", — цитирует Деменко Sport24.
Бывший полузащитник "Краснодара": "Олимпиакос" очень хорошо готов физически, у них получалось ускорять игру
Экс-полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал поражение "быков" в ответном матче раунда плей-офф ЛЧ против греческого "Олимпиакоса" (1:2). Краснодарцы выбыли из Лиги чемпионов и сыграют на групповом этапе Лиги Европы.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»