Футболисты "Црвены Звезды" отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись по Белграду на танке

Болельщики и игроки сербской "Црвены Звезды" оригинально отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Сразу же после матча с "Янг Бойз" возле стадиона белградской команды появился настоящий танк Т-55, украшенный символикой клуба. Сперва на нём по городу катались болельщики, а после присоединились и сами футболисты сербской команды. Игроки выкрикивали кричалки и радовались выходу на престижный турнир."Црвена Звезда" дважды сыграла вничью с "Янг Бойз" (2:2 и 1:1) и пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов по правилу выездного гола.