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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Завершились матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового этапа турнира.

Полный состав участников выглядит следующим образом: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция).

Жеребьёвка состоится в четверг в 19:00 по мск.


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