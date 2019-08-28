Юрген Клопп - о жеребьёвке ЛЧ: не думаю, что я когда-либо видел более сильный состав второй корзины, чем в этот раз

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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«Группы будут невероятными. Я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов. Наши шансы такие же, как и у всех остальных, но не более. И я не считаю, что английские команды будут доминировать над остальными.Не думаю, что я когда-либо видел более сильный состав второй корзины, чем в этот раз. Все эти клубы должны быть в первой корзине, но там уже все занято. И я не думаю, что когда-либо видел такую сильную третью корзину. А из четвертой вам вообще может достаться «Лейпциг» — вау!» — сказал Клопп.Благодаря победе в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Ливерпуль» попал в первую корзину. Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 29 августа в Монако. Начало мероприятия — 19:00 мск.