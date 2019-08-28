"Лига чемпионов — это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста. Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире.
Что касается того, что "Зенит" в первой корзине, то в футболе никогда нельзя говорить о каком-то преимуществе. При выходе на поле все играют на максимуме, и мы со своей стороны тоже должны работать и выкладываться ради хорошего результата. Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать", — цитируют Азмуна "Известия".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа. Начало — 19:00 мск.
Сердар Азмун: попадание "Зенита" в первую корзину не говорит о каком-то преимуществе
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Клуб попал в первую корзину вместе с "Ливерпулем", "Челси", "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Фото: Reuters
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