Сердар Азмун: попадание "Зенита" в первую корзину не говорит о каком-то преимуществе

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Клуб попал в первую корзину вместе с "Ливерпулем", "Челси", "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Фото: Reuters