"В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Интересно, кто нам попадётся и какой состав будет в нашей группе. Очень ждём жеребьевку. Что касается самого турнира, то пока трудно представить, как это всё будет происходить, для меня это что-то особенное", — цитируют Сутормина "Известия".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа. Начало — 19:00 мск.
Алексей Сутормин: интересно, кто попадётся "Зениту", очень ждём жеребьевку
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Клуб попал в первую корзину вместе с "Ливерпулем", "Челси", "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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