Алексей Сутормин: интересно, кто попадётся "Зениту", очень ждём жеребьевку

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Клуб попал в первую корзину вместе с "Ливерпулем", "Челси", "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

фото: официальный сайт ФК "Зенит"