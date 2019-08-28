Гильерме — о жеребьёвке ЛЧ: всегда интересно играть против топ-клубов вроде "Барселоны", "Манчестер Сити", ПСЖ

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Железнодорожники" будут посеяны в четвёртой корзине.

фото: "Спорт-Экспресс"