"Нам всё равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: "Барселоны", "Манчестер Сити", ПСЖ. Посмотрим", — цитируют Гильерме "Известия".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа. Начало — 19:00 мск.
Гильерме — о жеребьёвке ЛЧ: всегда интересно играть против топ-клубов вроде "Барселоны", "Манчестер Сити", ПСЖ
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. "Железнодорожники" будут посеяны в четвёртой корзине.
фото: "Спорт-Экспресс"
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