«Локомотив» — о временной невозможности купить билеты онлайн: Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте

Официальный твиттер-аккаунт «Локомотива» опубликовал сообщение, посвященное техническим проблемам на официальном сайте.

Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок ?



Пока что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов в кассах «РЖД Арены». pic.twitter.com/Dx6MkJdqgA — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 9, 2019

«Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте, — говорится в сообщении. — Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок. Пока что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов в кассах «РЖД Арены», — говорится в заявлении клуба.