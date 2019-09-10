Юрий Сёмин: сможет ли к «Байеру» восстановиться Алексей Миранчук? Пока не знаю. Но надеюсь на это

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение о соперниках, с которыми его команде предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов и поделился информацией о травмированном Алексее Миранчуке.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"