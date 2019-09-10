Юрий Сёмин: сможет ли к «Байеру» восстановиться Алексей Миранчук? Пока не знаю. Но надеюсь на это
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение о соперниках, с которыми его команде предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов и поделился информацией о травмированном Алексее Миранчуке.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
«Я видел много встреч «Байера». Эта команда, наверное, самая быстрая в бундеслиге. Очень молодой состав, именно к этому стилю станем готовиться. «Юве» же смотрим постоянно — это же один из лучших клубов мира. Как и «Атлетико». Но уже сказал — дайте нам шанс против команды Симеоне, один день, чтобы были нормально готовы физически. Сможет ли к «Байеру» восстановиться Алексей Миранчук? Пока не знаю. Но надеюсь на это», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».
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