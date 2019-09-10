» » Владелец "Наполи": с "Ливерпулем" мы должны выйти на поле очень злыми

Владелец "Наполи": с "Ливерпулем" мы должны выйти на поле очень злыми

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказал мнение о "Ливерпуле", с которым его команде предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Мы победили красных с крупным счётом (4:0) в товарищеском матче, но я бы не хотел, чтобы этот результат придавал нашим болельщикам душевное спокойствие. Мы должны выйти на поле очень злыми, очень сосредоточенными, как будто мы играем самый важный матч года. Каждая игра должна соответствовать такому настрою. Только таким образом мы можем достичь своих целей", — цитирует Де Лаурентиса Sky Sport Italia.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Наполи Ливерпуль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити 4 10
3 Лестер  4 8
4 Кристал Пэлас 4 7
5 Арсенал 4 7
6 Эвертон 4 7
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Интер 2 6
...
8 Парма 2 3
9 Милан 2 3
10 Наполи 2 3
11 Аталанта 2 3
12 Удинезе 2 3
...
20 Сампдория 2 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Ливерпуль" начал переговоры с Милнером о новом контракте
Отсидевший в Марселе российский футбольный фанат: в тюрьме сразу предложили косяк
Кэтэлин Карп: не хочу каждый год играть за места в нижней части таблицы 1
Андрей Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Станислав Черчесов: в ситуации с Кутеповым могу только плечами развести. Пусть борется в "Спартаке" и играет 5
Владелец "Наполи": с "Ливерпулем" мы должны выйти на поле очень злыми
Аксель Витсель: "Боруссия" может дойти до финала Лиги чемпионов
Три клуба интересуются Маркизио 1
"Ливерпуль" активировал опцию продления в контракте Матипа
Александр Тарханов: Сычев получил травму и пока не готов играть за "Пюник". Его надо подготовить 1
Александр Тарханов: у сборной России хорошие перспективы на Евро-2020
Защитника "Эвертона" оштрафовали за незаконную рекламу букмекерской конторы
Андрей Мовсесьян: почему бы сборной России не постараться обыграть Бельгию? 2
Генеральный директор "Зенита" избран в исполком Ассоциации европейских клубов
Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны убеждать игрой не только меня, но и общественность
Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать 8
Футболист "Лидса" делал ставки на игры своей команды. Его дисквалифицировали на 6 недель 1
Генрих Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры 1
Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках 1
Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем 8
Пресс-атташе сборной Казахстана: очень крутая организация со стороны РФС, надеюсь, наши сборные еще будут встречаться
Леонид Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире
Станислав Черчесов: Дзюбу знаю с 18 лет. За это время он и повзрослел, и поседел 3
Артём Ребров — о сбывшейся мечте детства: я счастлив, что оказался не только игроком «Спартака», но и смог оставить след в истории великого клуба 4
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев стал членом исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов 1
Станислав Черчесов: когда Жирков в сборной, тренировочный процесс под него подгоняем
«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара в январе 1
Станислав Черчесов: оставьте вопрос о моём совмещении и вообще его не поднимайте 1
Российский фанат рассказал о своём пребывании во французской тюрьме за беспорядки на Евро-2016 2
Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру 7
Все новости