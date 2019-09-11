Список А
Вратари: Маринато Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь.
Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.
Список В
Вратарь: Илья Сухорученко.
Защитник: Михаил Лысов.
Полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев.
"Локомотив" назвал полную заявку на Лигу чемпионов
"Локомотив" определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список В – семь, сообщает пресс-служба "железнодорожников".
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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