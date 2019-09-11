Кавани восстановился после травмы и сможет помочь "ПСЖ" в матче с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани, получивший повреждение бедра 25 августа в матче против "Тулузы", восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.Изначально ожидалось, что 32-летний уругваец пропустит не менее трех недель, однако футболист поправился быстрее и имеет хорошие шансы принять участие в домашнем матче 5-го тура Лиги 1 против "Страсбура" (14 сентября). Однако для парижан куда важнее то, что Кавани сможет помочь команде в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (17 сентября).