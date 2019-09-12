"Локомотив" прокомментировал информацию о возможности купить билеты на ЛЧ только у спекулянтов

Известный журналист Василий Конов в своём телеграм-канале написал, что связался с "железнодорожниками" по поводу этой проблемы

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

"Связался с "Локомотивом" по поводу ситуации с продажей билетов на Лигу чемпионов, вот ответ (главное - уже 70 болельщиков получили от клуба бан за перепродажу билетов на ЛЧ!).



Всё не так просто, сайт работает, но, чтобы пробиться к покупке билетов его надо несколько раз обновить. Сайту необходима серьезная и, к сожалению, требующая значительного времени модернизации и в клубе эта ситуация прорабатывается. А сейчас для того, чтобы сайт вообще не упал, были вынуждены пойти по пути ограничения траффика, чтобы в определнное количество времени только опредленное количество людей могло оформлять себе покупку билетов. Что касается проблемы с перекупщиками, то горькая правда в том, что спекулянты могли получить билеты только от болельщиков "Локомотива", так как сейчас они продаются только тем, у кого есть абонементы или клубные карты. Личности тех, кто перепродал свои пакеты билетов на ЛЧ перекупщикам устанавливаются и клуб будет безжалостно блокировать клубные карты, а их владельцы получат пожизненный бан на получение таких карт. 70 персонажам уже не повезло", - написал Конов.