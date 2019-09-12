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Массимо Каррера: "Ювентус" фаворит во встрече с "Локомотивом", но на бумаге

Бывший тренер "Ювентуса" Массимо Каррера рассказал о любви к Москве, а также поделился ожиданием от противостояния "старой синьоры" и железнодорожников на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Все свободное время я провожу с семьей. Это счастье для каждого мужчины.

Я также смотрю теннис и, конечно, футбол. "Локомотив" попал в группу с "Ювентусом". На бумаге фаворит "Ювентус", и он сильнее, но игру надо сыграть. Все может быть.

Я влюблен в Москву. Для меня она никогда не изменится. Место, которое я бы посоветовал посетить болельщикам "Юве"? Красная площадь.

Мог бы я быть экспертом на ТВ? Это не то, что бы не хотелось. Я очень долго в футболе и не хочу кому-то что-то советовать", - цитирует Карреру Sport24.ru.


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Теги: Каррера Ювентус Локомотив
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