Гендиректор "Шахтера": такое впечатление, что "Манчестер Сити" участвует в чемпионате Украины

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча своей команды с "Манчестер Сити" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Шахтер"