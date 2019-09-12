"Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует "Манчестер Сити" — мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.
С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче", — цитирует Палкина телеканал Футбол 1.
Гендиректор "Шахтера": такое впечатление, что "Манчестер Сити" участвует в чемпионате Украины
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча своей команды с "Манчестер Сити" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Шахтер"
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