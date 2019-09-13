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Сергей Семак: матча с "Лионом" в головах у игроков "Зенита" не было

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над тульским "Арсеналом" в матче 9-го тура РПЛ (3:1) заверил, что игроки его команды во время встречи не думали об игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".

"Следующего матча в головах у игроков не было. Это тренерский штаб что-то смотрел и разбирал. Что касается скоростей — достаточно сложно играть против команды, которая действует в 5 защитников.

Пятница 13-го? Никаких проблем. Нам нужно играть. А даты и числа значения не имеют", - цитирует Семака Sport24.ru.


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