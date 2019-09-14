Полузащитник "Лиона": мы мобилизуемся, чтобы во вторник сыграть свой лучший матч в Лиге чемпионов с "Зенитом"
Полузащитник "Лиона" Жефф Рен-Аделед прокомментировал ничью в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Амьеном" (2:2). 21-летний хавбек заверил, что команда соберётся и будет готова ко вторнику — к встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Лион"
"Мы должны побеждать в такого рода матчах и действовать более сконцентрировано. Мы профессионалы, мы мобилизуемся, чтобы во вторник сыграть свой лучший матч в Лиге чемпионов с "Зенитом", — приводит слова Аделеда "Чемпионат".
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