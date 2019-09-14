Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом".
"Старт всегда очень важен. У "Лиона" очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырёх матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдёт рецепты того, как противостоять их атакующей мощи.
Что касается упущенной победы в матче с "Амьеном", европейский турнир и внутренний чемпионат — это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна. Мы с "Лионом" уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов", — цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев: у "Лиона" очень сильное нападение
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