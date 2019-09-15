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Владимир Быстров: от "Локомотива" мало ждут в ЛЧ, но если они выйдут в плей-офф, будут просто красавчики

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о шансах российских клубов в Лиге чемпионов. Напомним, "Зенит" попал в группу G вместе с "Лионом", "Бенфикой" и "РБ Лейпциг", а "Локомотив" сыграет в квартете D против "Ювентуса", "Атлетико" и "Байера".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Летом "Зенит" усилился, укрепился точечно. Теперь самое главное, чтобы все были готовы на 200%. Здорово, что они вернулись в турнир, но лучше бы играть там каждый год, чтобы набираться опыта. Питерцы попали в очень сильную, ровную группу. Им будет непросто.

Все команды равные. Просто не попались клубы с именем, как "Барселона" или "Реал". Но ни с одним из соперников "Зениту" точно не будет легко. Даже с не топовыми командами в Лиге чемпионов играть сложно, особенно на выезде. В группе "Зенита" четыре фаворита. Кто лучше себя покажет, выберет правильную стратегию и тактику, тот и пройдет дальше.

Здорово, когда у тебя в группе такие соперники, как "Ювентус" и "Атлетико". С одной стороны, гранды, с другой — с ними можно играть в футбол. Если "Локомотив" покажет свою лучшую игру, то все возможно. Тем же братьям Миранчукам и Феде Смолову нужно проявлять себя в матчах именно против таких команд. От железнодорожников мало чего ждут, но если они выйдут в плей-офф, будут просто красавчики. Соперники очень-очень сильные", — цитируют Быстрова "Известия".


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Теги: Зенит Локомотив Быстров Лига чемпионов
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