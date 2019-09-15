Владимир Быстров: от "Локомотива" мало ждут в ЛЧ, но если они выйдут в плей-офф, будут просто красавчики

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о шансах российских клубов в Лиге чемпионов. Напомним, "Зенит" попал в группу G вместе с "Лионом", "Бенфикой" и "РБ Лейпциг", а "Локомотив" сыграет в квартете D против "Ювентуса", "Атлетико" и "Байера".

Фото: "Спорт-Экспресс"