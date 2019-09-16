"Выступление "Локо" в предыдущем сезоне Лиги чемпионов было досадным недоразумением. Сейчас жду большего успеха. Но добиться его будет очень непросто. С одной стороны, не повезло со жребием. С другой стороны, чем круче соперники, тем интереснее играть, выше мотивация.
Есть внутреннее ощущение, что команда Семина будет набирать очки, выступит лучше, чем год назад. Юрий Палыч не ошибается дважды подряд. А шансы есть всегда. Приготовим попкорн и будем наблюдать за этим футбольным праздником!" — цитирует Нигматуллина пресс-служба УЕФА.
Юрий Нигматуллин: выступление "Локомотива" в прошлом сезоне ЛЧ было недоразумением, но Юрий Палыч не ошибается дважды подряд
Бывший вратарь "Локомотива" Юрий Нигматуллин поделился ожиданиями от выступления "железнодорожников" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: "Спорт-экспресс"
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