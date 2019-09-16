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Главный тренер "Лиона": "Зенит" - не самый простой соперник

Главный тренер "Лиона" Силвиньо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".

"Нас ждёт очень интересный матч. Мы хотим, чтобы он начался как можно скорее. Мы в трудной группе. Все команды рассчитывают выйти в следующий раунд. "Зенит" — не самый простой соперник. Он тоже способен пройти дальше.

Да, у нас было несколько матчей с потерей очков в Лиге 1. Это очень горькие результаты и для меня, и для игроков. Первый тайм с "Амьеном" был хорошим, а вот второй очень тяжёлым. Постараемся прибавить, работаем с каждым игроком индивидуально. Нам нужно забить "Зениту" как можно быстрее.

Я уже давно готовился к роли главного тренера. На чемпионате мира помогал Тите. Конечно, всё теперь лежит на моих плечах. Есть давление, но я к нему готов. Стараюсь как можно лучше тренировать. Самое важное – желание играть и побеждать. В этой связи очень важен первый матч с "Зенитом". Если мы выдадим динамичный матч, у нас будет больше шансов выиграть.

Что не удалось в последних матчах? Прежде всего сам результат. Мы не смогли в течение 90 минут играть так, как нужно. Матчи длятся не 45 или 60 минут. Этого нам не хватало в Амьене. Надо продолжать работать и прогрессировать. У нас молодые, хорошие игроки. Необходимо улучшать взаимодействия на поле.

Поменять тактическую схему – не самое важное. Изначальное расположение на поле не имеет большого значения. Главное, чтобы игроки хорошо двигались", - цитирует Силвиньо "Чемпионат.сом".


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Теги: Лион Зенит
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